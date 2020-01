Grüne diskutieren über Radnutzung

Neulußheim.Die Grünen laden alle Bürger ein, am Dienstag, 21. Januar, im Restaurant „La Fontana di Capri“, Hockenheimer Straße 1 über das Thema Fahrradnutzung zu diskutieren. Das Rad hat das Potenzial, zum Verkehrsmittel der Zukunft zu werden. Dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Zurzeit werden Millionen in den Ausbau und Erhalt des Radwegenetzes gesteckt.

Das Fahrrad hat einen unglaublich niedrigen Energieverbrauch. Für dieselbe Strecke benötigt ein Radfahrer im Vergleich zum Auto gerade ein Hundertstel an Primärenergie und das ohne schädliche Abgase.

Vor allem im Nahverkehr hat es ein enormes Potenzial, denn über die Hälfte aller Autofahrten enden nach spätestens fünf Kilometern. Nur 15 Prozent aller Fahrten gehen über zehn Kilometer hinaus. Hier liegt die ideale Reichweite für das Fahrrad.

Es wird diskutiert, was uns hindert, das Fahrrad zu nutzen und was in der Gemeinde geschehen muss, damit die Menschen häufiger das Rad benutzen und dafür das Auto stehen lassen. zg

