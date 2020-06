Grundlage für Gemeinschaft

Neulußheim.50 Tage nach Ostern haben die evangelischen Christen in der Gemeinde wieder Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Neben einem virtuellen Pfingstgottesdienst bestand die Möglichkeit, mit Abstand in den Kirchenbänken die für wenige Stunden geöffnete Kirche zu einem stillen Gebet zu besuchen und den Orgelklängen von Organist Gerhard Müller zu lauschen.

Freude über persönliche Begegnungen, Momente voller Überraschungen in der Krise, die dem Zusammensein guttun und die Gemeinschaft mit anderen stärken, nahm Pfarrerin Katharina Garben in ihrer Predigt zum Anlass, um auf die Jünger zu blicken, die sich 40 Tage nach der Auferstehung Gottes und der Himmelfahrt alleingelassen und ziellos fühlten und zweifelten, ob die Gemeinschaft mit Jesus nur eine Episode war.

Viele hören Orgelklängen zu

Charlotte Johansen las aus der Apostelgeschichte nach Lukas, wie die Jünger vom Heiligen Geist erfasst wurden, der Geist ihnen Reden und Predigten in alle Sprachen eingab. Aus unsicheren Jüngern, so Pfarrerin Garben, wurde eine Gemeinschaft, die andere Menschen überzeugte. Aus der Gemeinschaft entstand die heutige Kirche. Für sie überwältigend war das Interesse an der Kirche durch Gottesdienste auf Youtube und neu zum Glauben kommende Menschen. Mit Gesang von Charlotte Johansen, Gerhard Müller am Flügel und Janis Bauer an der Kamera wurde der virtuelle Pfingstgottesdienst perfekt in Szene gesetzt.

Viele Christen nutzten die Gelegenheit der offenen Kirche, um ein stilles Gebet zu halten und Gerhard Müllers Spiel zuzuhören. Mit einer Überraschungsrose als Geschenk zum Ende der offenen Kirche zeigte diese Pfingstfeier erneut, dass es die Kirchengemeinde versteht, auch in Corona-Zeiten einen lebendigen Gottesdienst zu gestalten. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 02.06.2020