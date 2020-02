Gruppe Morgenlob lädt ins Nachcafé ein

Neulußheim.Die Frauengruppe „Morgenlob“ der evangelische Kirchengemeinde lädt am Samstag, 14. März, 19 Uhr, zum dritten Nachtcafé ins Gemeindehaus, Thema „Kirche und Bibel auf Kurpfälzisch“, mit Michael Landgraf aus Neustadt/Weinstraße ein Landgraf ist ein deutscher Schriftsteller, Theologe und Kommunalpolitiker. Er leitet das Religionspädagogische Zentrum der evangelischen Kirche der Pfalz in Neustadt an der Weinstraße und das von ihm gegründete Neustadter Erlebnis-Bibelmuseum.

Ein Buffet mit kleinen Speisen ist im Preis enthalten, Getränke werden zu moderaten Preisen angeboten. Karten für das dritte Nachtcafé sind für 10 Euro bei der Blumenecke Martin Braun und im evangelischen Pfarramt sowie bei Hanni Schneider erhältlich. zg

