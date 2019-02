Gute Seele im Pfarrbüro

Neulußheim.Mit Glockengeläut und dem Orgelspiel von Gerhard Müller nahm der Gottesdienst zur Verabschiedung der langjährigen Pfarrsekretärin Gertrud Schadagies an diesem frühlingshaften Sonntag einen besonders schönen Verlauf. Von Anfang an spürte man eine heitere Atmosphäre, die sich im gesamten Gottesdienst unter der Leitung von Katharina Garben fortsetzte. Dazu beigetragen hat die Konfiband mit Lea Hoffmann, die die Gemeinde mit ihrem Gesang begleitete.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Kirchengemeinderates Christoph Diez erklang gefühlvoll „Danke für diesen guten Morgen“ des Kirchenchors unter der Leitung von Roland Haaß.

Nach der Predigt würdigte Katharina Garben das fast 20 Jahre lange Wirken von Gertrud Schadagies für die Kirchengemeinde. Ein rasanter Strukturwandel im Pfarrbüro mit den Herausforderungen vom Kassenbuch zur elektronischen Buchungssoftware, von der Schreibmaschine bis hin zum PC im pfarramtlichen Netzwerk, alles erledigte sie mit Bravour. Ihre Arbeit mit einem Pfarrer, zwei Pfarrerinnen, manchmal mit verschiedenen Auffassungen von Personenführung, Kirchendienerinnen und den vielen Menschen an der Tür des Pfarrbüros, meisterte sie durch ihre selbstständige, freundliche und gut strukturierte Arbeitsweise.

Sie selbst, so Garben, sei ihr dankbar für die gute Starthilfe, die sie bei ihrem Amtsantritt erfahren durfte. Für ihre Ideen und Vorhaben im Ruhestand wünschte sie im Namen des Kirchengemeinderats und der ganzen Kirchengemeinde alles Gute und Gottes Segen.

Es folgte eine kurze Vorstellung von Katja Wörth-Fortini, die seit drei Jahren mit ihrem Mann und drei Kindern in Neulußheim lebt. Mit der Gründung der Jungscharkids, ihrer aktiven Mitarbeit im Familiengottesdienstteam sowie der Betreuung der Kinderseite des Gemeindebriefes, habe sie schon positive Zeichen für die Kirchengemeinde gesetzt. Blumen, Geschenke von Christoph Diez überreicht, waren für die beiden Frauen Zeichen der Dankbarkeit zum Abschied und Motivation für den Anfang.

Empfang im Gemeindehaus

Beim Empfang im Gemeindesaal durften persönliche Dankesworte für Gertrud Schadagies nicht fehlen. Kirchengemeinderat Christoph Diez erinnerte an ihr vielfältiges Engagement, das manchmal über ihre sonstige Pfarramtstätigkeit hinausging. Sie sei immer da gewesen, wo sie gebraucht wurde.

„Danke, dass Sie immer Zeit für den Kindergarten hatten“, so der Leiter des Podeykindergartens Christian Lörch und Hermann Hoffmann vom Männerkreis sprach anerkennende Worte. Die Frauen vom Morgenlob mit Claudia Hörger am Klavier überraschten mit dem Lied „May the Lord send Angels“.

Sichtlich bewegt dankte Gertrud Schadagies für die ehrenden und herzlichen Worte. Erschrocken sei man, denn der Ruhestand, auf den man ein ganzes Leben lang hingearbeitet habe, sei nun plötzlich da. Sie dankte ihren Weggefährten für ihre Offenheit, Ehrlichkeit und angenehme Zusammenarbeit. Ihrer Nachfolgerin Katja Wörth-Fortini wünschte sie viel Elan und Freude. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.02.2019