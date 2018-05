Anzeige

Neulußheim.„Working musician“ Olli Roth ist schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der Neulußheimer Frühschoppenreihe „Sekt, Bier & Musik“. Dieses Jahr wird er am Sonntag, 3. Juni, von 11 bis 13 Uhr im Kulturbahnhof zu hören sein. Aufgewachsen mit der Musik der großen amerikanischen Singer und Songwriter und geprägt durch den Sound der Blues, Rock und Countrymusik der letzten 40 Jahre fing er schon im Alter von 14 Jahren selbst an Songs zu schreiben.

Als direkte musikalische Einflüsse benennt Roth Größen wie Daniel Lanois, Chris Whitley oder die Neville Brothers und nicht zuletzt natürlich auch Willy Deville oder Elvis. In seinen eigenen Songs vermischt er gekonnt die einzelnen Stilelemente zu einer für Ihn typischen Version seines wie er es nennt: „Accousticcountryrockingblues“.

Stimme ist Markenzeichen

Die Gitarre und natürlich seine herausragende Stimme sind ein absolutes Markenzeichen. Balladen, Uptempo Songs oder dampfende Swampgrooves – Roth fühlt sich in jeglichen musikalischen Gefilden zuhause. Hauptsache es ist „handgemachte Musik“ ohne allzu viel produktionstechnischen Schnick-Schnack. Sein Motto lautet immer „Let the music do the talking“ – lass die Musik sprechen.