Neulußheim.Vorsitzende Sigrid Beck begrüßte neben zahlreichen Mitgliedern zur Generalversammlung des Turnerbund Germania (TBG) besonders den Vorsitzenden des Turngaus Mannheim, Werner Mondl. Aus den Ehrungen für langjährige Mitglieder ragte Hans Köhler heraus: Auf stolze 70 Jahre Mitgliedschaft im Verein blickt er zurück. Für 50, 40 und 25 Jahre Mitgliedschaft fanden weitere Ehrungen statt.

Anschließend ehrte Beck die TBG-Sportler für ihre sportlichen Leistungen im vergangenen Jahr. Die Gymnastinnen der RSG erreichten auf Landesebene vier erste Plätze im Einzel und weitere neun Platzierungen bei den in Neulußheim ausgetragenen Meisterschaften. Als eine der besten Turntalentschulen in Deutschland sind allein drei junge Athletinnen in einem Bundeskader.

Die Geehrten und Gewählten 70 Jahre: Hans Köhler. 50 Jahre: Klaus Hoffmann und Dieter Bögle. 40 Jahre: Franz Konrad, Gisela Schlicker, Friedel Langlotz, Heiko Beck, Ursula Nock, Ralf Rausch, Doris Auer. 25 Jahre: Elisabeth Klever, Elfriede Zahn, Mathias Brandt, Mathilde Pöltl. Ehrungen des Turngaus: Sigrid Göbelt (Übungsleiterin), Gerlinde Moser (stellvertretende Abteilungsleiterin/Kassiererin), Mathilde Pöltl (seit fast 25 Jahren Leiterin) und Nicole Rath (Trainerin und Schriftführerin). Wahlen: Vorsitzende Sigrid Beck, Kassierer Detlef Röde, Kassenprüfer Sigrid Göbelt und Iris Fessler. rh

Auch die Leichtathleten hatten wieder einige Platzierungen unter den besten drei bei badischen und Regio-Meisterschaften erreichen. Vier Sportler wurden in ihren Disziplinen Rhein-Neckar-Kreismeister. Eine sichere Bank für internationale Leistungen ist Mischell Hohler. Sie wurde in Belgien Vizeeuropameisterin im Schautanz-Solo.