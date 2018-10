„HardChor“ auf der Suche

Neulussheim.Bereits zum dritten Mal lädt der Verein für Bürgerhilfe und Kulturförderung Neulußheim den Heidelberger „HardChor“ zu einem Gastspiel in die Aula der Lußhardt-Schule ein. Der Chor ist seit Jahren ein Garant für selbstironische Unterhaltung mit brillanter Musik und trockenem Humor.

Und nun ist er mit seinem neuen Programm da! Unter der Überschrift „Männerschicksale 10: Singen ist auch keine Lösung“ stellen sich die singenden Mannen um Bernhard Bentgens am Samstag, 24. November, ab 20 Uhr den ganz großen Fragen der Zeit: Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? Wa, wenn nicht rum? Als ein Gesangsverein der etwas anderen Art fordert der „HardChor“ in seinem neuen Programm sein Umfeld. Wo für den Chor gilt „Singen ist auch keine Lösung“, bemüht er sein Publikum. Der maskuline Klangkörper lässt bei seiner Suche Jahrzehnte geordneten Chorgesangs hinter sich. Er verdreht sich und seine Gedanken und nimmt sich dabei auf und in den Arm.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 15 Euro bei Werner Krauß, Telefon 0172/7107158. Mit dem Erlös der Veranstaltung unterstützt der Verein in Not geratene Bürger. zg

