Hardthalle wird zum Aushängeschild des Handels

Neulußheim.Eine Woche ist seit der Gewerbeschau vergangenen, die Messestände sind wieder im Lager, doch Begeisterung ist bei Katja Brömmer und ihrem Team vom Gewerbeverein noch lange nicht abgeklungen. Die positive Resonanz, die der Gewerbeverein erfahren hat, die große Rückmeldung der Besucher an den beiden Veranstaltungstagen, wirkt nach.

„Der Samstag war gut, der Sonntag sensationell“, urteilt die Unternehmerin, die erst in den Tagen nach der Gewerbeschau realisierte, was dem Gewerbeverein mit der Schau für ein positives Aushängeschild der Leistungsfähigkeit vor Ort gelungen ist.

Samstags seien die Menschen gezielter gekommen, bilanziert sie die zwei Tage in der Hardthalle im Gespräch mit unserer Zeitung. Wer renovieren oder etwas für seine Gesundheit tun wollte, der habe die entsprechenden Stände angesteuert und sich dort von den Fachleuten beraten lassen. Sonntags wäre dann mehr Flanieren angesagt gewesen, die Menschen seien gekommen, um sich von den Betrieben und Geschäften im Ort ein Bild zu machen, um die tolle Atmosphäre zu genießen oder um der Stimme von Marvin Merkhofer zu lauschen.

Überrascht zeigt sich die Inhaberin von „Eventwerk“ über den großen Zuspruch auch der älteren Generation, die zusammen mit der Jugend den ganzen Sonntag über für ein reges Treiben in der Halle sorgte.

Dankbar ist Brömmer mit ihren Vorstandskollegen für die gezeigte Unterstützung durch die Gemeinde. So habe Bürgermeister Gunther Hoffmann dem Verein die Halle kostenfrei überlassen und sei stets mit Rat und Tat mit seinen Mitarbeitern zur Stelle gewesen, wenn Not am Manne oder der Frau war.

Vorträge kommen sehr gut an

Und noch von anderer Seite erhielt der Gewerbeverein große Unterstützung – vom baden-württembergischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Dank dessen finanzieller Beteiligung sei es möglich gewesen, Vorträge in das Veranstaltungsprogramm zu integrieren, die sich allesamt dadurch auszeichneten, dass sie von Mitgliedern des Gewerbevereins gehalten wurden.

Dadurch war zum einen die Nähe zu den Menschen garantiert und zum anderen, durch die örtliche Erreichbarkeit, die Möglichkeit eingeräumt, das Erfahrene später noch zu vertiefen. Und da die Referenten an ihren Ständen agierten, konnte sie Theorie und Praxis gekonnt miteinander verbinden.

So sprach Apothekerin Nicole Weiland vor dem Stand ihrer Lußhardt-Apotheke über das Thema „Gesund im Alter“ und hatte für manches Wehwehchen gleich das passende Mittel parat. „Sicherheit im Internet“ war das Thema von Fabian Ballreich, der mit seinem Stand der Sicherheitsfabrik ein ausgewiesener Experte ist. Und über „Erneuerbare Energien“ sprach Marcel Lehmayer, der mit seiner auf Photovoltaik spezialisierten Firma Sole Green Energy der kompetente Ansprechpartner in Sachen Sonnenenergie ist.

Zwei tolle Tage mit vielen interessanten Gesprächen, die den Menschen die Leistungsfähigkeit des Gewerbes vor Ort vor Augen führten, schwärmte Brömmer und dankte nochmals der Gemeinde und dem Ministerium für die Unterstützung. Und zum Schluss hat sie noch ein Indiz für den Erfolg der Gewerbeschau parat: Schon jetzt hat sie zahlreiche Anfragen von potenziellen Ausstellern fürs nächste Jahr.

Doch das habe noch Zeit, lacht sie und fügt hinzu, „die Gewerbeschau wird in jedem Fall eine Neuauflage erfahren, wenn auch nicht in Jahresfrist“. aw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.03.2020