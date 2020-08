Heim für Insekten

Altlußheim/Neulußheim.Das Holz liegt bereit, die Freude in den Augen der Kinder ist zu sehen. Sie wollen loslegen. Beim Ferienspaß der Gemeinden stand beim Ortsverein der Grünen Lußheim alles unter dem Motto „Wir bauen ein Insektenhotel“. Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus bauten weniger Kinder als in den vergangenen mit.

Vor den Räumlichkeiten des Jugendtreffs „Point“ in Neulußheim trafen sich vier Kinder aus Neulußheim und drei aus Altlußheim sowie zahlreiche Helfer – unter anderem die Gemeinderätin Claudia Kohpeiß, die Gemeinderäte Dr. Holger Porath, Dr. Markus Hartmann und Alexander Mansel – um Insekten ein neues Zuhause zu gegeben.

Stapel mit bereits eigens vorbereiten Bausätzen lagen bereit. Mit großer Motivation schliffen die Mädchen und Jungen die bereits auf Maß zurechtgesägten Holzteile und schraubten sie zusammen. Die Kinder halfen sich gegenseitig beim Verschrauben der Seitenwände und Stockwerke. Wenn es trotzdem mal „klemmte“, war immer einer der zahlreichen Erwachsenen zur Stelle.

Nach einer Stärkung mit kleinen Snacks, Mineralwasser und Apfelschorle ging es dann ans Einrichten der einzelnen Zimmer. Diese wurden mit Zapfen, Stroh, Bambusstücken, Zweigen und großen Holzstücken – in die noch Löcher gebohrt wurden – bestückt. Damit die Füllung nicht aus den Häusern fällt, wurde auf die Vorderseite jedes Hotels noch ein Schutz aus Hasendraht getackert.

Jedes Kind nahm stolz sein selbstgebautes Insektenhotel sowie ein Infoblatt über die Insektenbehausung mit nach Hause. Die Insektenhotels in Gärten und auf Balkonen sorgen dafür, dass wieder mehr Insekten einen neuen sicheren Rückzugsort und Nistplatz haben. In den vergangenen acht Jahren, in denen die Grünen Lußheim nun schon mit Kindern Insektenhotels bauen, entstanden bereits etwa 110 davon – ein toller Beitrag für den Erhalt unserer Insekten, finden die Grünen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.08.2020