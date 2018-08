Anzeige

Neulussheim.Nicht nur am Grill waren die Temperaturen hoch, auch für die Gäste war es sehr warm. Dennoch kamen viele Besucher zu dem bekannten Gockelfest nach Neulußheim. Alle fleißigen Helfer des Kleintierzuchtvereins gaben sich die größte Mühe, um die Gäste schnellstmöglich zu bedienen, jedoch waren auch in diesem Jahr Wartezeiten nicht zu vermeiden, teilt der Verein mit.

Am Sonntag herrschte wieder reger Andrang an der Kuchentheke, wo es den leckeren, selbst gemachten Kuchen in vielen Variationen gab. Am letzten Festtag, dem Montag, dem wärmsten Tag, war das beliebte Wellfleischessen am Mittag wieder heiß begehrt. Bis spät in den Abend hinein saßen die Besucher unter den schattenspendenden Bäumen und genossen das gesellige Fest.

Alle fleißigen Helfer waren am Ende trotz langem Arbeitseinsatz davon überzeugt, dass man alle Gäste und Besucher zufriedenstellen konnte und dass sie einige frohe und angenehme Stunden im Kreise der Kleintierzüchter verbringen konnten. gr