Hilfe zur Selbsthilfe erfolgreich

Neulußheim.Seit 2016 haben syrische Flüchtlinge in der Gemeinde eine neue Heimat gefunden und sich mit ihren nachgekommenen Familien gut integriert. Die im Sandbuckel in Containern untergebrachten gambischen Flüchtlinge warten auf ihre Anerkennung oder Ablehnung.

Gerade sie haben es am eigenen Leib gespürt und auch gehört, wie Menschen Vorurteile haben und sich ablehnend gegen Flüchtlinge in Deutschland geäußert haben. Sie alle waren aufgebrochen, um einen Ort zu finden, wo neues Leben möglich ist.

„Neulußheim kann das stemmen“, hatte sich das Netzwerk Asyl damals vorgenommen. „Durch weiteren Zuzug wird es nicht einfacher werden und kann nur gelingen, wenn die Bürger sich gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung und dem Netzwerk, dieser Herausforderung offen stellen“.

„Jeder so, wie es ihm möglich ist“, so hieß es damals. Und wie sieht es heute aus? Netzwerk und Arbeiterwohlfahrt (Awo) ergänzen sich, die Awo öffnet ihre Begegnungsstätte, in der wöchentlich die Kleiderstube öffnet, vierzehntägig von 16 bis 18 Uhr zu Gesprächen, zur Hilfestellung oder einfach nur zum Kaffeetrinken eingeladen wird. Es erfüllt die Helfer mit Stolz, viel zur Integration beigetragen zu haben. Dabei war Hilfe zur Selbsthilfe angesagt.

Wie im vergangenen Jahr luden Netzwerk und Awo zur gemeinsamen Weihnachtsfeier in die Begegnungsstätte ein. Sogar um einen Tisch erweitern musste man die Kaffeetafel, damit die über 25 gekommenen syrischen Familienmitglieder und Gambier Platz hatten.

Weihnachtlich geschmückte Tische, Kuchen und viele selbst gebackene Weihnachtsgutsel erfreuten das Auge, und durch die angezündeten Kerzen kam Weihnachtsstimmung auf. Walburga Schäfer hatte ihr Keyboard mitgebracht, Liederhefte verteilt und gemeinsam wurden Weihnachtslieder gesungen. Und wie es in Deutschland Brauch ist, so Walburga Schäfer in ihrer kleinen Begrüßung, gäbe es auch Geschenke.

In der Küche gewirkt

Zu allerst Geschenke für all diejenigen Helfer, die sich am Weihnachtsmarkt mit einem Stand mit syrischen und gambischen Spezialitäten präsentiert hatten. Für die Gemeinde war das eine gelungene Premiere. In der Woche zuvor, wurde im evangelische Gemeindehaus Probe gekocht und am Tag des Weihnachtsmarktes ging es in der Küche des Gemeindehauses mit Nemat, Roza, Houda, Samar und Hanan hoch her. Auch Männer waren in der Küche vertreten. DRK-Mitarbeiter Kadri Apkapi Abdou und seine Schützlinge Demba und Solomon waren schon tags zuvor mit der Zubereitung der afrikanischen Spezialitäten beschäftigt und in einer syrisch-gambischen Ko-Produktion mit Houda und Sherwan war die Fertigstellung am Samstag fast ein Kinderspiel. Helfer brachten das Essen in Warmhaltebehältern an den Stand und es wurde dort von Mahmoud, Mustafa, Neijervan, Bawrajan, Ali und Demba fertiggestellt und serviert. Hilfestellung im Stand leisteten Pfarrerin Katharina Garben, Walburga Schäfer, Dagmar Engelhardt, Jutta Roth, Ingeborg Bamberg, Steffi Friedrich und Dr. Ralf Wagner in der Küche, damit die Schichten nicht zu lang wurden.

„Uns hat es auch Freude gemacht, dabei zu sein. Wir wollten uns für die gute Aufnahme in Neulußheim bedanken“, so ein syrischer Familienvater. „Im Netzwerk und in der Awo, aber auch in der Gemeindeverwaltung haben wir Menschen gefunden, die uns zur Seite standen und auch noch stehen. Die Teilnahme war für uns selbstverständlich und eine Herzensangelegenheit.“

„Je besser man sich mit der Zeit kennengelernt hat“, so die Netzwerkmitarbeiter, „je eher bekommen Geschichten und Schicksale der Flüchtlinge ein Gesicht. Sie wollen nichts lieber als Frieden in ihrem Land und dass Sterben und die Vertreibungen aufhören“. Aber an diesem Nachmittag waren Freude, Gemeinschaft und Dank angesagt. Nach gemeinsamem Gesang wurde an den Tischen geplaudert und verschiedene deutsche Weihnachtsbräuche erklärt. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.12.2018