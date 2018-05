Historische Mauern erhalten neuen Zuschnitt

Ein Bagger hebt rings um den Bau A einen Graben aus, so dass die Außenwände mit Hilfe einer Dickbeschichtung trockengelegt werden können. Im Innern des Gebäudes ist vom alten Volksbad nicht mehr viel übrig: Die Badekammern wurden herausgerissen, so dass ein großer Raum entstanden ist (oben rechts). Lediglich eine Badewanne erinnert noch an vergangene Zeiten.

