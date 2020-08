Höhepunkt war das Honigschleudern

Altlußheim.Spätestens seit die Biene Maja über die TV-Sender flog, haben die Kinder die Imme endgültig in ihr Herz geschlossen. Schon zuvor hatte sie bei ihnen einen Stein im Brett – welches Kind mag keinen Honig. Hingegen zählt die Wespe, die sich allenfalls dadurch bemerkbar macht, dass sie sticht, nicht unbedingt zu den Lieblingstieren. Doch wie unterscheiden sich Wespe und Biene, die ja beide ein bisschen aussehen, wie wenn sie das Trikot von Borussia Dortmund tragen würden.

Peter Siebers, der Ferienkinder der Gemeinde in seiner Imkerei zu Gast hatte, nutzte die Gelegenheit, den Kindern nicht nur die Bienen vorzustellen, sondern ihnen die Angst vor den Wespen zu nehmen, ihnen das Insekt als nützlichen Bestandteil der Natur zu präsentieren.

Los ging es für die Kinder, die vom Imker standesgemäß mit einem Imkerhut ausgestattet wurden, mit einem Fragebogen, anhand dessen ihr Wissen über die beiden Insekten abgefragt wurde. Da ging es um Farbe, Behaarung oder Körperbau – ganz klar, hier fiel das Stichwort Wespentaille, schon optisch der größte Unterschied zwischen Biene und Wespe – oder Nahrungsaufnahme und Nutzen. Und auch die Frage nach den Speisen war wichtig, ernähren sich die Bienen doch überwiegend von Pollen – die Wespen sind Räuber. Was sie oft an den Esstisch lockt und von daher viel öfter mit dem Menschen in Berührung bringt.

Ein Nützling im Garten

Überhaupt, die immer dichter besiedelte Gemarkungsfläche bringt Wespen und Menschen immer näher zusammen, da bleiben Missverständnisse nicht aus. Doch Vorsicht, sowohl Wespen als auch Bienen stehen unter Naturschutz und dürfen nicht einfach getötet werden. Besser ist es, sich mit den Wespen zu arrangieren, ihn beispielsweise alternative Futtermöglichkeiten zu bieten.

Im blühenden Garten des Imkers, Kräuter und Blumen wetteifern um die Sonne, auf einer Wiese liegt Fallobst, konnten sich die Kinder schnell ein Bild von der Wespe als Nützling machen – sie räumen mit dem Obst auf, fressen Aas und Schädlinge – ein Wespenvolk vertilgt am Tag bis zu zwei Kilogramm Schädlinge.

Und so wurden aus den die Wespen mit Vorsicht beäugenden Kindern schnell Fans der Tiere, auch wenn sie wohl nicht den Status der Bienen erreichen werden. Mit diesen beschäftigten sich die Ferienkinder sodann in der Praxis – das Highlight des Tages war das Honigschleudern.

Waben vom Wachs befreit

Imker Siebers führt vor, wie es geht: Erst wurde von den gefüllten Waben das Wachs abgeschabt, dann kamen diese in die Schleuder, setzte sich die Zentrifuge in Bewegung und unten, am Auslass, floss der Honig in die bereitgestellten Gläser.

Natürlich blieb für die Kinder bei dem Vorgang reichlich Gelegenheit, sich von der Güte des Honigs per Probe zu überzeugen. Und wer wollte, der konnte sich gleich mit Honig für Zuhause eindecken. Und einige Kinder meldeten sich gleich mit Geburtstagsfeiern beim Imker an. aw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 31.08.2020