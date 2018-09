Hüften schwingen hält fit

Neulussheim.Der SPD-Ortsverein hatte beim Ferienprogramm junge Damen und ihre Mütter zu einem Zumba-Nachmittag eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung. Während die Väter am vorherigen Tag mit ihren Kindern bei der Lagerfeuerromantik es etwas ruhiger angehen ließen, wollten die Damen etwas für ihre Fitness tun.

Die Zumba-Tanzbewegungen setzen sich aus lateinamerikanischer und internationaler Musik zusammen und jedermann kann Zumba sofort und einfach folgen, auch wenn man kein Tänzer ist, so die Mitteilung weiter. Eigentlich ist Zumba ein „verstecktes“ Training, weil die Tänzer viel Spaß bei einfachen Schritten haben und nicht merken, dass es Training ist.

Sich noch einmal so richtig auspowern, bevor die Sommerferien zu Ende gehen, war somit die Devise der Mädchen und deren Mütter, die sich am letzten Ferientag zur Zumbastunde im Haus der Feuerwehr trafen.

„Calypso“ bringt ins Schwitzen

Dagmar Engelhardt begrüßte die Tanzfreudigen lud ein, zu den Rhythmen Hüften und Po ordentlich in Bewegung zu bringen.

Mit flotter Musik forderte Tanzlehrerin Julia Seifert die Mädchen und die Mütter wollten dem natürlich in nichts nachstehen. Und so hatten alle gemeinsam jede Menge Spaß, so die Pressemitteilung. Flotte Musik aus den Charts und auch Schritte zum bekannten Song „Calypso“ brachten die großen und kleinen Mädels tüchtig ins schwitzen. Julia sah man die Anstrengung in keiner Weise an.

Blumen und anerkennende Worte durch die Vorsitzende Miriam Walkowiak sowie ein kräftiger Applaus aller für Julia Seifert waren der Dank für die tolle Zumbastunde.

Nach der Zumbastunde saßen dann alle gemeinsam gemütlich bei Melonenstückchen, Aperol Sprizz für die Mütter und einem leckeren Saftcocktail für die Mädchen zusammen. Nach der Powerstunde taten die Erfrischungen richtig gut und es blieb Zeit, um über das beginnende neue Schuljahr zu plaudern, so die Mitteilung.

Dagmar Engelhardt, Renate Schöner und Renate Hettwer, die diesen Ferienspaß vorbereitet hatten, versprachen, im Ferienkalender der Gemeinde die Zumbastunde auf jeden Fall für 2019 wieder zu vermerken. Was die Teilnehmerinnen sichtlich gut fanden. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.09.2018