Neulußheim.Die Erst- und Zweitklässler der Lußhardt-Schule sitzen aufgeregt auf blauen Sitzpolstern und lauschen gespannt den abenteuerlichen Geschichten von Leserabe-Autor Thilo.

Die Zweitklässler kommen jedes Jahr in den Genuss, die Bücher von „Leserabe – Lies dich fit!“ zu lesen. Thilo hat die gestrige Lesung aufgrund eines Gewinnspiels in einer Zeitschrift gehalten, an dem die Klasse 2c, unter der Leitung von Lehrerin Annette Schrepp, teilgenommen hatte. Zur Lesung hat die Klasse die Parallelklassen und Erstklässler eingeladen. Die 2c hatte nicht mehr mit dem Gewinn gerechnet, weshalb es für die Kinder „wie Weihnachten“ war, als sie davon erfahren haben, so Schrepp.

„Ich fand’s toll, dass ich der Hauptgewinn bin“, freut sich der Autor zu Beginn und begeistert gleich mit seiner humorvollen Art. Viel Jubel ertönt, als er die Bücher vorstellt, die er zum Vorlesen mitgebracht hat: „Trixi und die wilden Wikinger“, „Piet und die Piraten“ und das spannendste von allen: „Drachenjagd auf Vulkanien“. Für das Ende der Lesung kündigt der Autor eine Überraschung an.