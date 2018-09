„Ich habe sehr großes Glück gehabt“

Neulußheim.Peter Arnold und seine Frau Gudrun (kleine Bilder) werden am Samstag ein Glas Sekt trinken und den 32. Geburtstag von Peter feiern. Was daran ungewöhnlich ist? Peter Arnold ist eigentlich schon 62. So alt wurde er aber nur durch das Spenderherz, das er mit 30 bekommen hatte. Schuld war eine Entzündung des Herzmuskels. „Der Muskel erweitert sich, muss dadurch mehr pumpen, erweitert sich weiter

...