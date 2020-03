Neulußheim.Dem Sprichwort dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist, wollten die Gäste aber ungern zustimmen. Seit dem 10. Januar hatte die Evangelische Kirchengemeinde mit ihrem Projekt „Gemeinsam statt einsam“ für acht Freitage den Gemeindesaal geöffnet und die Bevölkerung eingeladen, Platz zu nehmen, ein schmackhaftes Essen in Gesellschaft einzunehmen und sich einmal an den gedeckten Tisch zu setzen.

„Schade“, fand eine Besucherin, die zum Finale mit ihrer Freundin gekommen war, „ich würde gerne das ganze Jahr kommen, Freunde und Nachbarn treffen – und wissen Sie, ich koche zwar fast jeden Tag für mich alleine, in Gemeinschaft schmeckt es mir aber am besten.“ „Das Besondere an diesem Projekt ist doch“, sagte Helmut Eisinger, „dass jedermann kommen kann, ob jung oder alt, arm oder reich, hier geht es ausschließlich um die Begegnung und das gemeinsame Mittagessen.“

An den acht Freitagen wurden insgesamt fast 700 Gäste bewirtet. Die Bandbreite der Speisen reichte vom Gulasch oder Gemüseeintopf bis hin zu den handgefertigten Maultaschen, die als letztes Essen mit Salat serviert wurden. Dazu wurden etliche Kisten Wasser und Apfelsaftschorle eingeschenkt und viele leckere Nachtische zubereitet.

Alles morgens frisch zubereitet

Alle Zutaten der bodenständigen Gerichte, überwiegend aus regionalem Anbau, wurden morgens frisch vom Küchenteam zubereitet und verarbeitet, und auch dafür gab es viel Lob. Die Kirchengemeinde dankte allen Sponsoren, die zum Gelingen beigesteuert hatten oder großzügig Rabatt gewährten, wobei die Firma Cornelius, die Sparkasse Heidelberg, das Versicherungsbüro Jürgen Saam, Apfel Hoffmann, Bauer Merz, die Landfrauen und Bäckerei Bauer besondere Erwähnung fanden.

Pfarrerin Katharina Garben dankte allen Helfern, die für einen Augenblick der Vorstellung aus der Küche herausschauten für ihren unermüdlichen Einsatz. Das ganze Team um Dr. Ralf Wagner und Gerda Schellenberger war hoch motiviert, jeder an seinem Platz. Die Gäste statteten ihren Dank mit einem kräftigen Applaus ab.

Was die Mittagsgäste besonders freute, war, dass sich Bürgermeister Gunther Hoffmann und Alexandra Özkalay vom Kulturamt bei ihrem Besuch voll des Lobes waren. Geschenke hatten sie für alle Teammitglieder mitgebracht. „Unsere Gemeinde lebt durch Sie“, unterstrich Hoffmann, „was wäre Neulußheim ohne solch uneigennütziges Engagement für die Gemeinschaft. Wir sind überaus stolz auf sie alle.“

„Wer immer du bist, was auch immer du glaubst, wo immer du dich befindest auf deiner Lebensreise – du bist willkommen.“ Das große göttliche Ja stehe am Anfang der Einladung so Katharina Garben in ihrem Tischgebet.

Neue Kontakte geknüpft

In gemütlicher Runde ließen die Gäste nach dem Mittagessen bei Kaffee und Kuchen die vergangenen Wochen Revue passieren. Und wie sagte ein Mittagsgast am Ende dieses Nachmittags „ Schade, dass es schon wieder vorbei ist. „In diesen acht Wochen habe ich eine wunderbare Gemeinschaft erfahren, viele neue Kontakte knüpfen können und vor allen Dingen mich an den gedeckten Tisch setzen dürfen.“

Spenden reichen für Neuauflage

Und so hieß es nun Abschied nehmen. Und wie sagte auch das Team einhellig: „Ja, die Zeit, die wir gemeinsam im Team und mit den Gästen geteilt haben, war wieder etwas Schönes und Besonderes. Auch in 2021 wollen wir das Projekt „Gemeinsam statt einsam“ gerne ehrenamtlich weiter fortführen. Die eingegangenen Spenden aus den aufgestellten Behältern dürften dazu ausreichen.“

Und so dürfen sich die Mittagsgäste bereits heute auf den 15. Januar 2021 freuen, wenn es wieder heißt „Gemeinsam statt einsam“. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.03.2020