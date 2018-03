Anzeige

Einhörner nach wie vor ein Renner

Dafür hatten die zwölf Aussteller genau das Richtige parat. Mit popbunten Osterhasen aus Stoff und vielen witzigen Details punkteten Melanie Rothardt und Mona Hasselbach. Nicht nur beste Freundinnen, sondern auch Kreativschwestern im Geiste sind sie und bastelten schon immer gerne. Inzwischen haben sie in Oberhausen-Rheinhausen „einen kleinen Garagenladen“, wie sie verrieten, wo alles „bunt und shabby“ sein darf. Einhörner seien nach wie vor der Renner und natürlich Eierbecher und Friedenszeichen mit viel Plüsch.

Traditioneller ging es da bei Hannelore Sternberger zu. Die Landfrau aus Reilingen hatte sich im vergangenen Jahr fortgebildet und gelernt, wie man aus Weidenruten schöne Dinge entstehen lässt. Diese bot sie nun an und fand bei den Kunden große Resonanz. Raphaela und Rosemarie Gottselig wurden am Stand von Dorothee Diehl fündig. Sie verkauft seit vielen Jahren dekorative Eier. Und Anny Bourgau aus Altlußheim nutzte mit ihrem Mann den schönen Sonntag, um sich in der Nachbargemeinde zum ersten Mal umzusehen. „Es gibt so viele schöne Sachen“, schwärmte Anny Bourgau. Auch bei Michaela Stibitz, die zum ersten Mal ihre Filz- und Stoffarbeiten präsentierte, schauten die beiden vorbei. Ein Sitzkissen für das Mobiltelefon oder ein Schlüsselanhänger? Für beides findet sich im Osternest sicherlich Platz! Vielleicht passte auch ein Seidentuch, ein Holzhase oder ein buntes Gesteck sowie eine kleine Seife aus der Manufaktur „La Fleur“ einen freudigen Empfänger.

Wer sich nicht sofort entscheiden wollte, konnte sich eine kleine Auszeit bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen verordnen und sich damit die Gastfreundschaft der Landfrauen förmlich auf der Zunge zergehen lassen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.03.2018