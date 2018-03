Anzeige

Neulußheim.Leben atmen so heißt die neue CD von Beate Ling, die zum Frauenfrühstückstreffen eingeladen war. Sie kam schon zum dritten Mal in die evangelische Kirchengemeinde. Beate Ling ist Sängerin, Gesangscoach sowie Referentin und wohnt in Stuttgart. Lehrerin sei ihr Traumberuf gewesen, sie habe auch ihr Examen in Deutsch und Musik gemacht, aber nie als Lehrerin gearbeitet. Schon als Kind habe sie viel gesungen und da sie nach dem zweiten Examen auf der Warteliste für Lehrer stand, habe es sich ergeben, dass sie die Musik zum Beruf machen konnte, schilderte sie.

Eine Gesangsausbildung in den USA habe ihr die nötige Sicherheit gegeben. Es sei aber nicht nur Beruf, sondern Berufung und das war deutlich zu spüren, denn Beate Ling singt ihre Lieder wirklich mit Leidenschaft.

Lieder und Fragen im Wechsel

Hanni Schneider stellte zwischen den Liedern immer wieder Fragen, die die Sängerin gerne mit kleinen Geschichten aus ihrem Leben beantwortete. Ihre Lieder beschreiben eine Lebensreise, auf der es Höhen und Tiefen gibt. Beate Ling erzählte sehr offen über die Trennung von ihrem Mann, dem tödlichen Unfall ihres Bruders, von ihren Ängsten und wie sie mit ihnen umgehe.