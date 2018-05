Anzeige

Neulussheim.Ein gestärktes Selbstbewusstsein und ein gesundes Selbstvertrauen tragen dazu bei, sich vor gewaltsamen Übergriffen erfolgreich zu schützen. Der Turnerbund bietet in Kooperation mit einem fachlich ausgebildeten Trainer am Samstag, 16. Juni, einen Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurs für Frauen an.

Der Kurs findet unter der Leitung von Marco Böhringer, Einsatztrainer bei der Polizei und zertifizierter Gewaltschutztrainer, statt. In den zwei je dreistündigen Modulen wird intensiv auf folgende Themeninhalte eingegangen: Erkennen von Gefahren im Alltag und deren Vermeidung, mentale Vorbereitung, selbstbewusstes Auftreten und Körpersprache, gezielte Rollentrainings, erlernen effektiver Verteidigungstechniken, Verletzungsminimierung sowie Erläuterung des Notwehrrechts und dessen Grenzen.

Der Kurs findet in der Turnhalle am Messplatz statt. Die Kursgebühr beträgt einmalig 79 Euro, 49 Euro für Mitglieder des TBG. Weitere Informationen und Anmeldungen direkt bei Marco Böhringer unter Telefon 0172/8477188 oder per E-Mail an mb-selbstverteidigung@gmx.de. zg