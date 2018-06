Anzeige

Neulußheim.26 Mädchen und Jungen werden am morgigen Sonntag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche von Pfarrerin Katharina Garben und Gemeindediakon Jascha Richter eingesegnet. Der Gottesdienst steht unter dem Motto : Seite an Seite – im Glauben gestärkt durch das Leben gehen.

Das gleichnamige Lied von Christina Stürmer werden die Konfirmanden zu Gehör bringen. Außerdem ist am Gottesdienst der Kirchengemeinderat und die Konfi-Band beteiligt, bestehend aus Organist Gerhard Müller, an der Klarinette David Neumann, Schlagzeug Janis Bauer und E-Gitarre Johannes Wiesemann.

Am Vorabend zur Konfirmation feiern die Konfirmanden heute, Samstag, um 19 Uhr gemeinsam mit ihren Paten und Familien das Abendmahl in der Kirche. zg