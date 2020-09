Im Herzschlag der Gemeinde

Neulußheim.Die evangelische Kirchengemeinde lädt zum Gottesdienst am Sonntag, 6. September, 10 Uhr, auf ihrem Youtube-Kanal ein. Es geht um das Arbeiten im Team, seine biblischen Wurzeln und die heutige Ausgestaltung des Teamgedankens in der Gemeinde.

Nach der Sommerpause startet die Gemeinde, Hauptamtliche und Ehrenamtliche, mit frischer Kraft in den Herbst, in dem unter anderem das Tauffest am Blausee stattfindet und in sechs Gottesdiensten konfirmiert wird. Im Oktober wird es einen Frauengottesdienst mit Team geben und auch das Kirchenkino wird wieder starten. Am Sonntag, 6. September, 19 Uhr, wird nach dem Läuten gesungen. Dieses Mal erklingen aus dem evangelischen Gesangbuch die Nummern 182 und 648 zusammen mit dem Glockenspiel des Turmuhrenmuseums.

Der nächste Präsenzgottesdienst mit Pfarrerin Katharina Garben wird am Sonntag, 13. September, 10 Uhr, in der Kirche gefeiert werden. Am Freitag, 18. September, finden drei Einschulungsgottesdienste für die ersten Klassen der Lußhardtschule statt. Um eine telefonische Anmeldung zu allen Gottesdiensten wird unter 06205/3 11 30 gebeten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.09.2020