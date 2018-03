Anzeige

Gestartet wurde die zwölftägige Reise auf der Halbinsel Kevlavik. Hafnaberg und Vogelfelsen, jede Menge Lavasand und eine Brücke zwischen den Kontinenten, die einzigartigen Bilder beeindruckten die Senioren. Die Besichtigung der blauen Lagune stand ebenfalls auf dem Plan. Durch Erdwärme wird sie mit kuscheligen 36 Grad erhitzt.

Die Landschaft ist durch Vulkanismus und Wasserreichtum geprägt. So gibt es zahlreiche, zum Teil aktive, Vulkane, Flüsse, Seen, Wasserfälle und Dampflöcher – überall brodelt und zischt es. Im Myvatn Nationalpark zeugen Schlammschlote und riesige Vulkankrater von den letzten Ausbrüchen.

Einzigartig auch die Schlucht Hafragils im Nationalpark, der zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Auf dem goldenen Circle, einer Tagestour, konnten Bodo und Ina Roß die bekanntesten Sehenswürdigkeiten entdecken. Aufnahmen von Geysiren, die bis zu 150 m hoch ihren Wasserdampf und den Schwefelgeruch emporschleudern, machten die Wildheit und Unberechenbarkeit der Natur deutlich.

Gletscher bedecken ca. 11,1 Prozent der Landesoberfläche. Der Gletscher Vatnajökull, mit Europas größtem Eisvolumen ist neun mal so groß wie Berlin oder 2400 mal so groß wie Neulußheim. Eine Jökusarlon Gletscherseetour bei Wind und hohen Wellen durfte auf dieser Reise auch nicht fehlen. Trotz des kalten Windes und des hohen Wellengangs war diese Tour ein Highlight. Vor ihren Augen brach ein riesiges Stück Eis aus dem Gletscher, so groß wie das Spritzenhäusel am Rathaus.

Die Elfenhäuser von Selfoss

Gigantische Wasserfälle, unwirtliche Eishöhlen, all das gehörte zur Rundreise. Elfenhäuser spielen in der Mythik Islands immer noch eine große Rolle. Die Fahrt zu den Elfenhäusern nach Selfoss war somit ein weiteres Ziel. Elfen beschützen das Land und so gibt es sogar im Parlament eine Elfenbeauftragte.

Ein Abstecher in die Hauptstadt musste natürlich mit der Besichtigung der Kirche, die sich wie ein Wikingerschwert zeigt, einfach sein. Die Isländer sind sehr kulturinteressiert und verfügen über eine große Oper mit zahlreichen Veranstaltungen. Zeit dafür blieben dem Weltenbummler und seiner Frau nicht und so endet eine erlebnisreiche Reise.

Die Aktiv-im-Alter-Senioren dankten mit großen Applaus dafür, dass sie durch die lebendigen Berichte und die Bilder an dieser Reise nach Island teilhaben durften. Heidi Roß blieb dann noch, ihrem Sohn mit einem guten Tropfen ein herzliches Dankeschön zu sagen. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.03.2018