Im richtigen Moment auf den Auslöser drücken

Neulußheim/Altlußheim.Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Einer jener Sprüche, mit denen Durchhalteoptimisten selbst aus der verkorktesten Situation noch das Beste holen wollen. Als Kind hat man darunter gelitten, wenn man mit eben dieser Begründung bei einem Wetter, bei dem Tierfreunde auf keinen Fall mehr ihren Vierbeiner vor die Türen gelassen hätte, vor die Tür geschickt wurde. Meist noch mit dem Hinweis, dass frische Luft noch keinem geschadet habe. Da halt selbst der Hinweis auf Frost- oder Nässeschäden nicht – Hofgang war Pflicht.

Wenn man dennoch auch der tristesten Wetterlage Gutes abgewinnen kann, dann gehört man wohl zur Sorte der Naturfotografen, für die es wahrlich kein schlechtes Wetter gibt. Regen, der bindfadenmäßig zu Boden stürzt, Schnee der mit dichten Flocken die Landschaft verzaubert oder wabernder Nebel, bei dem unwillkürlich die Gedankten in Richtung schottisches Hochmoor abwandern, im Hintergrund das Heulen des Hundes von Baskerville zu hören ist – das Herz eines jeden Naturfotografen schlägt höher. Oder auch das jeden Menschen, der zur rechten Zeit mit einer Kamera vor Ort. Beispielsweise bei Sonnenaufgängen.

Wobei, dies nur am Rande bemerkt, die Aufgänge die Untergänge an Beliebtheit bei weitem übertrumpfen, was für Morgenmuffel auf den ersten Blick nicht einleuchtend ist. Unsere Leserin Ingeborg Bamberg aus Neulußheim ist auf keinen Fall ein Morgenmuffel, sonst wäre ihr diese schöne Aufnahme von den ersten Sonnenstrahlen, die den Herbstnebel durchdringen, wohl kaum gelungen.

Landschaft im Nebel

An der B 39, der von Hockenheim in Richtung Lußhof führenden Trasse, hat sie sich an der Abfahrt zum Rheindamm in Richtung Ketsch – an der Straße liegt auch der Behelfsparkplatz für den Pendelverkehr über die Salierbrücke – einen Platz für ihr Motiv gesucht. Mit Blick auf das im Dunst nur zu erahnende Altlußheim hat sie auf den Auslöser gedrückt und ein wunderbares Landschaftsmotiv festgehalten. Anscheinend gibt es doch kein schlechtes Wetter, sondern nur jede Menge Gelegenheiten. Diese gilt es am Schopf zu packen, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken, dann entschädigt das Ergebnis selbst kalte und nasse Füße, die als letzte Zeugen darauf hinweisen wollen, dass nicht jedes Wetter über den grünen Klee gelobt werden muss.

