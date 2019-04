Im Zeichen von Dornenkrone und Rose

Neulußheim.Die evangelische Kirchengemeinde lädt zu ihren Andachten und Gottesdiensten in der Kar- und Osterwoche ein. Dornen sind für Christen Zeichen von Schmerz, Leid und Tod. Jesus trug eine Dornenkrone, als er ans Kreuz geschlagen wurde. Die Rosen stehen für die Auferstehung Jesu, den Sieg des Lebens über den Tod.

An Palmsonntag wird im Gottesdienst dem Einzug Jesu in Jerusalem gedacht. Charlotte Johansen und Gerhard Müller gestalten den Gottesdienst, der um 9.30 Uhr stattfindet musikalisch mit.

Von Montag, 15. April, bis Mittwoch, 17. April, finden jeweils um 19 Uhr Passionsandachten statt, die von Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde gestaltet werden. Am Montag, im Anschluss an die Andacht, lädt die Gemeinde Sänger ein, gemeinsam mit Charlotte Johansen die Lieder für die Osternacht einzustudieren. Eine zweite Probe findet am Mittwoch, 17. April, 18.30 Uhr statt.

Am Gründonnerstag lädt die Gemeinde um 11.45 Uhr zum Kindergartengottesdienst ein, in dem die Ostergeschichte nacherzählt wird. Um 19 Uhr findet im Gemeindehaus ein Tischabendmahl statt. Es wird der ersten Einsetzung des Abendmahls gedacht und die Gemeinde isst zusammen zu Abend mit Speisen, die an Jesu Zeit erinnern. Im Gottesdienst isst und trinkt man zusammen und Gemeinschaft wird spürbar.

Am Karfreitag gestaltet Landesbischof a.D. Dr. Fischer gemeinsam mit dem Kirchenchor den Gottesdienst um 9.30 Uhr. Die frühmittelalterlichen Heilandsklagen werden im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen. An Ostersonntag feiert die Gemeinde um 6 Uhr Osternacht. Die Osternacht beginnt hinter der Kirche, am Osterfeuer wird die Osterkerze entzündet und nur mit der Osterkerze zieht die Gemeinde in die Kirche ein. Ein Konfirmand und ein Baby werden getauft und das Abendmahl gefeiert. Der Gottesdienst wird von den Konfirmanden gestaltet. Im Anschluss an die Osternacht wird gemeinsam gefrühstückt. Jeder ist eingeladen etwas zum Buffet beizusteuern.

Im Festgottesdienst an Ostersonntag um 9.30 Uhr wird der Tradition des Osterlachens gedacht und den Abschluss macht der Familiengottesdienst am Ostermontag um 10.30 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.04.2019