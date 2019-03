In dieser Überraschung ist jede Menge Musik drin

Neulußheim.„Serve“ – Dienen, so lautet das Motto des Lions-Clubs Hockenheim. Doch Motto ist eigentlich das falsche Wort, dabei denkt man eher an einen verstaubten Wappenspruch oder ein gehäkeltes Wandzier überm Kamin. Bei den Lions ist Dienen täglich gelebtes Motto. Der Service-Club ist ein weltweiter Zusammenschluss von Menschen, die sich ehrenamtlich für Menschen engagieren, die Hilfe brauchen. Dies können Notleidende in aller Welt ebenso sein wie Menschen in der Nachbarschaft.

Aktuell, so Ralph Schlusche, der amtierende Präsident des Lions-Clubs Hockenheim, liegt dem Club beispielsweise eine Anfrage des internationalen Dachverbandes vor, sich im vom Unwetter verwüsteten Mosambik zu engagieren. Doch in der Regel sind die Lions Hockenheim, 31 Mitglieder von 40 000 in Deutschland und 1,4 Millionen weltweit, vor Ort mit ihrer Hilfe präsent.

Wobei, unterstreicht der Öffentlichkeitsarbeiter des Clubs, Heinz Kuppinger, die Lions eine Bereicherung für Gebende und Empfänger sind. Denn ihre Haupteinnahmequelle sind Benefizkonzerte, deren Erlös sie direkt in gute Taten ummünzen. Die Konzerte, unlängst hatten sie in Hockenheim die A-capella-Band „Six Pack“ zu Gast, fast schon Selbstläufer sind die Termine in der Adventszeit, „Stars singing Christmas“ sind nicht nur für die Besucher ein Genuss, sie bereichern das kulturelle Leben in der Region. Und sie sorgen somit auf unterhaltsame Weise dafür, Mittel dorthin zu lenken, wo Unterstützung benötigt wird.

Betrag als sinnvolle Ergänzung

Der Hockenheimer Lions-Club, merkt Ralph Schlusche an, ist zuständig für die Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim, Alt- und Neulußheim sowie Reilingen und bemüht, in allen vier Kommunen gleichermaßen aktiv zu sein. So im evangelischen Podey-Kindergarten, wo Schlusche und Kuppinger, die in Begleitung von Bürgermeister Gunther Hoffmann in der Einrichtung zu Besuch waren, schon den 121 Kindern und 25 Erwachsenen, die sich um sie kümmern, erwartet wurden.

Christian Lörch, der Leiter des Kindergartens im Podey-Haus, skizzierte kurz seine Einrichtung, die sich in sechs Gruppen gliedert, zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen. Doch egal welche Gruppe – was alle eint, ist die Liebe zur Musik – „es wird viel gesungen“, betonte Lörch. Und so war es naheliegend, sich neue Instrumente zu wünschen, als die Kunde vom Geldsegen den Kindergarten erreichte. Immerhin, die beiden Lions-Vertreter hatten einen Scheck über 3000 Euro dabei und damit lässt sich schon einiges in die Wege leiten. „Wir haben viele Instrument, doch sind diese schon in die Jahre gekommen und es müssen laufend welche aussortiert werden“, schilderte der Kindergartenleiter.

Für Schlusche war es eine Freude, den Kindergarten und damit die Gemeinde bei der pädagogischen Arbeit unterstützen zu können. Und mit Blick auf die Herkunft des Geldes, die vom Lions-Club organisierten Benefiz-Konzerte, hegte er den leisen Wunsch, dass mit den neuen Instrumenten vielleicht der eine oder andere mal soweit kommt, bei solch einem Event mitzuwirken. aw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.03.2019