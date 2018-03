Anzeige

Neulußheim.Geraten Menschen plötzlich durch Unfall oder Krankheit in die Situation, ihre Interessen nicht mehr selbstbestimmt wahrnehmen und verwirklichen zu können, müssen andere diese Verantwortung übernehmen. Die Betreuungsbehörde im Landratsamt bietet gemeinsam mit dem Betreuungsverein ARV – Rhein-Neckar am Donnerstag, 22. März, 18 Uhr, im Haus der Feuerwehr, Kornstraße 65, eine Informationsveranstaltung an.

Dabei beantworten Susanne Meny vom Betreuungsverein ARV und Tillmann Schönig von der Betreuungsbehörde Rhein-Neckar-Kreis Fragen rund um die Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. Der Infoabend ist kostenlos. Um Anmeldung unter Telefon 06221/5 22 21 70 oder per E-Mail an alexander.persch@rhein-neckar-kreis.de wird gebeten. rnk