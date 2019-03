Ingeborg Bamberg auf Platz eins gewählt

Neulußheim.„Die Welt als Ganzes zu verändern ist schwierig. Daher ist es unser Ziel, mit Aktionen und Aktivitäten unsere Heimatgemeinde weiter positiv zu entwickeln. Und dabei einen fairen und konstruktiven Umgang mit unseren Mitmenschen zu pflegen.“ Mit diesen Worten skizzierte Ingeborg Bamberg ihre Motivation, mit Mitstreitern den Verein Wählervereinigung „Wir für Neulußheim“ zu gründen.

„Diese Idee kommt an, wir konnten seit Gründung unsere Mitgliederzahl verdoppeln“, freute sich Bamberg bei der Begrüßung zur Nominierungsversammlung der Kandidaten für die Gemeinderatswahl im Mai, heißt es in einer Pressemitteilung der Vereinigung.

„Viele Entscheidungen werden im Gemeinderat getroffen, der die entsprechenden Weichenstellungen vorgibt. Daher ist es für uns folgerichtig, mit einer eigenen Liste bei der Gemeinderatswahl anzutreten. Wenn wir bei den Entscheidungsprozessen dabei sind, können wir einfach mehr bewirken,“ erläutert die zweite Vorsitzende Claudia Piorr den Anspruch des Vereins. „Wir wollen Politik ohne parteipolitische Scheuklappen machen und sind offen für alle Bürger, die sich engagieren möchten.“

Auf Platz eins führt die langjährige Gemeinderätin Ingeborg Bamberg die Liste an. „Ich möchte die Aktion „Neulußheim blüht auf“ fortsetzen, die ich im Herbst mit der kostenlosen Verteilung von Krokuszwiebeln begonnen habe. Öffentliche Grünanlagen und Gärten bieten in unserer landwirtschaftlich intensiv genutzten Region wertvolle Lebensräume für heimische Bienen und Vögel. Da gibt es innovative Konzepte, die nicht nur gut aussehen, sondern auch ökologisch wertvoll sind. Hier sehe ich noch Entwicklungspotenzial.“

Platz zwei belegt der Familienvater Albert Müller. „Die Kinder sind die jüngsten Verkehrsteilnehmer, sie und die ältere Generation sollen sich in unseren Straßen sicher bewegen können. Ich setze mich daher dafür ein, dass bei der Verkehrsplanung die Belange von Fußgängern und Radfahrern berücksichtigt werden.“

Die selbstständige Unternehmerin Claudia Piorr folgt auf Platz drei. „In meiner beruflichen Praxis erlebe ich es täglich, dass man mit einem guten Netzwerk mehr erreichen kann. Die Bürger erwarten zu Recht, das im Rat sachlich und konstruktiv diskutiert wird. Bei uns steht Neulußheim im Mittelpunkt und nicht parteipolitisches Interesse.“

Jeder kann seine Idee einbringen

Ersin Yildiz, Vater von knapp vierjährigen Zwillingen, ist im Odenwald aufgewachsen und berufsbedingt in die Gemeinde gezogen. „Ich wohne sehr gerne hier und möchte mich für ein gutes Miteinander zwischen Neubürgern und alteingesessenen Neulußheimern einsetzen.“

Der Diplom-Ingenieur Alexander Pöltl belegt Platz fünf auf der Liste. „In meiner Jugend habe ich mich in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert. In der Kommunalpolitik möchte ich als Vater von drei Kindern den Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben.“ Ann-Margrit Hellmich (Platz sechs) arbeitet als Projektleiterin. „Projektarbeit funktioniert am besten im Team. Mir gefällt bei ,Wir für Neulußheim‘, dass jeder seine Ideen einbringen kann und gemeinsam geschaut wird, wie diese umgesetzt werden können.“

Werner Morio interessiert sich schon lange für die örtliche Politik. „Mir ist es wichtig, dass sich die Verantwortlichen mit den Themen gründlich auseinandersetzen. Denn gut gemeint ist leider nicht immer gut gemacht. Als Diplom-Ingenieur der Verfahrenstechnik ist es für mich selbstverständlich, Prozesse kritisch zu begleiten.“

Sonja Baron kandidiert auf Platz acht. Sie engagiert sich bereits als stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende in der Lußhardt-Schule. „Außerdem schätze ich das regionale Kulturangebot und die zahlreichen sozialen Aktivitäten der Vereine und Vereinigungen. Bei , Wir für Neulußheim‘ gefällt mir besonders die lockere, unverkrampfte Atmosphäre. Hier steht die Weiterentwicklung von Neulußheim im Vordergrund, keine Parteipolitik.“

Jüngster Kandidat ist Nicolas Bamberg. Der 20-jährige Azubi zum Automobil-Kaufmann interessiert sich für Politik und Gesellschaft. „Ich möchte meine Generation dazu bewegen, sich einzumischen und unsere Zukunft aktiv mitzugestalten“, erläutert er seine Motivation, für den Gemeinderat zu kandidieren.

Nach dem Motto „Nicht nur reden, sondern handeln“ plant die Gruppe verschiedene Aktionen. Am 4. April findet der Stammtisch, am 13. April die Dreck-weg-Aktion und am 10. Mai ein offener Treff mit den Kandidaten statt. ib

Info: Info unter www.wir-fuer-neulussheim.de

