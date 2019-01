Inkontinenz kann jeden treffen

Neulußheim.Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet am Donnerstag, 17. Januar, 19 Uhr, im „Alten Bahnhof“ einen Gesundheits-Vortrag zum Thema „Wenn die Blase macht was sie will – Interdisziplinärer Vortrag zum Thema Inkontinenz“. Referenten sind Dr. Florian Lenz aus Ludwigshafen und Dr. Cornelius Geil-Bierschenk aus Mannheim.

Von Blasenschwäche, medizinisch Inkontinenz, sind allein in Deutschland schätzungsweise über zehn Millionen Menschen betroffen. In jedem Alter. Frauen häufiger als Männer. Urin läuft unwillkürlich ab. Zuerst behilft man sich mit Einlagen, dann mit Medikamenten und OPs, im Altersheim mit Windeln. Da noch immer viele Betroffene aus Scham nicht zum Arzt gehen, möchte der Vortrag Interessierte, Angehörige und Betroffene ansprechen.

Bei Julia S., 39, beginnt es nach der Geburt des ersten Kindes: Sie kann den Harndrang nicht mehr halten. Ein erdrückendes Gefühl. Lebensqualität? Ist für sie jetzt ein Fremdwort. Ihre Ärztin rät zu Beckenbodenübungen. Das hilft. Anfänglich. Doch nach der Entbindung von ihrem zweiten Kind geht alles von vorne los. Therapieodyssee: von Tens über Botox bis zur TVT-Operation. Doch was, wenn auch das nicht klappt? Und was können inkontinente Frauen mit Kinderwunsch tun, da Mediziner beim Geburtsvorgang eine Verschiebung des Bands befürchten? Oder Seniorinnen, deren Allgemeinzustand keine Vollnarkose erlaubt?

Die Versorgung von Inkontinenz wird zunehmend mit interdisziplinären Teams erbracht, um gemeinsam die Patienten bestmöglich zu betreuen mit verschiedenen Fachärzten, Experten für Rehabilitation und Physiotherapie sowie Hausärzten als Lotse. Das ist ein großer Fortschritt für die Patienten.

Dr. Florian Lenz, spezialisierter Urogynäkologe mit AGUB III-Qualifikation aus Ludwigshafen und Dr. Cornelius Geil-Bierschenk, niedergelassener Urologe aus Mannheim, informieren zum Thema urologische Probleme bei Mann und Frau und verschiedene Therapieformen. Die beiden Spezialisten aus Ludwigshafen und Mannheim sehen in der gemeinsamen Betrachtung der Blasenschwäche aus urologischer und gynäkologischer Sicht eine Verbesserung der Behandlung für die Betroffenen. Bei dem Vortrag geht es darum die medizinischen Aspekte und verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten genau zu beleuchten.

Interessierte Zuhörer sind eingeladen, der Eintritt ist frei. vhs

