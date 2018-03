Intensive Strahlkraft fasziniert sie

Anzeige

Neulussheim.Die Bad Sodener Künstlerin Sigrid Kohlbecker malt Blumen. Ihre großformatigen Acryl-Gemälde erwecken einen so realisitischen Eindruck, dass man sich beinahe fragt, wieso beim Betrachten der Geruch ausbleibt. Von morgen, Freitag, bis Sonntag, 18. März, stellt Kohlbecker im Kulturtreff „Alter Bahnhof“ unter dem Thema „Blumenträume“ aus. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät sie, was sie an Blumen so fasziniert.

Frau Kohlbecker, Sie malen gerne Blumen. Wollten Sie mal Floristin werden?

Sigrid Kohlbecker: (lacht) Nein. Aber Innenarchitektin wollte ich mal werden, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Als ältere von drei Schwestern bin ich dann allerdings Sekretärin geworden und habe in diversen Werbeagenturen gearbeitet.