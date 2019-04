Jan Jahn gibt eine Portion Hoffnung

Neulußheim.Kennen Sie auch das Gefühl, dass man eigentlich mal was tun müsste? Und dann? Kämpfen wir mit den guten Vorsätzen wie Sisyphos mit seiner Kugel. Diese verflixten inneren Schweinehunde. Wie werden wir die bloß wieder los? Kabarettist Jan Jahn wühlt sich tief hinein in die seelischen Abgründe. Er taucht auch wieder mit einer Menge kurioser Lösungsideen auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Freitag, 12. April, 20 Uhr, kommt er mit seinem Programm „Ja!: Kabarett – aber anders“ in den Kulturtreff Alter Bahnhof.

Fürchten Sie sich vor Unbekanntem? Kosten Sie mal ein paar knusprige Insekten. Die eigene Trägheit nervt? Ziviler Ungehorsam kann extrem lustig und motivierend sein. In seinem Programm geht Jan Jahn so enthusiastisch ans Werk, dass binnen kürzester Zeit alle mitlachen, mitsingen, mitfeiern. Gerade die locker eingestreuten Songs haben es aber auch in sich: Groove, Ohrwurm-Alarm, witzig-intelligente Texte. „Ja!“ ist eben anders: das erste Kabarettprogramm, aus dem man eine Portion Hoffnung mit nach Hause nimmt. zg

Info: Kartenreservierung unter www.neulussheim.de oder bei Alexandra Özkalay, Telefon 06205/39 41 11. Die Karten kosten im Vorverkauf 9 Euro, an der Abendkasse 12 Euro.

