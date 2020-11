Jeder Konfirmand ein Star für Gott

Neulußheim.Dass die die künftigen Konfirmanden in einem Gottesdienst vorgestellt werden, ist nicht außergewöhnlich. Doch die Corona-Pandemie zwingt die evangelische Kirchengemeinde kreativ zu werden. Und so wird die Vorstellung im Gottesdienst am Sonntag, 15. November, per Video ausgestrahlt.

Dabei beantworten die 27 Konfirmanden die Frage, für was sie gerne berühmt wären und was oder wer für sie ein Star ist. Der Höhepunkt des Konfi-Jahres soll für die Jungen und Mädchen die Freizeit im Frühjahr in Bad Dürkheim werden. Dann sollen sie Sterne für ihren Walk of Konfi – jeder Konfi ein Star für Gott – erstellen. Eingangs- und Nachspiel gestaltet die Konzertpianistin Lana Keys (Ehrlich Brothers; www.lana-keys.de).

Der Gottesdienst hat am 15. November, 10 Uhr, auf dem Youtube-Kanal der evangelischen Kirchengemeinde Premiere. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 12.11.2020