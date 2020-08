Jeder Kopf und Arm hat seinen Klang

Neulußheim.Betont rhythmisch ging es im Kinder- und Jugendtreff „Point“ zu, als Leiterin Yvonne Diehm beim Ferienspaß zu Trommelexperimenten einlud. Zuerst wurde erkundet, wie der Körper als Instrument genutzt werden kann. Dabei probierten die Teilnehmer Bauch, Kopf, Wangen, Po, Arme und Beine als Trommelfläche aus und stellten fest, wie gut diese Körperteile sich als Musikinstrumente eignen.

Unterschiedliche Muster wurden gemeinsam getrommelt, mal alle zusammen im gleichen Rhythmus, dann verschiedene. Es war gar nicht so einfach, dabei immer den Takt zu halten, vor allem, wenn man dabei noch versuchte zu laufen.

Nach dieser Aufwärmphase ging es an die Congas und Cajon, die sich der „Point“ vor einiger Zeit neu zugelegt hat. Die Congas waren deutlich am beliebtesten. Als weitere Rhythmusübung wurde zum Song „Hakuna Matata“ getrommelt, erst alle mit demselben Rhythmus-Muster, anschließend in unterschiedlichen.

Natürlich durfte eine Runde Kicker und Billard nicht fehlen, um sich mal zu zerstreuen und den Takt neu zu finden. Der „Point“ hat die ganzen Sommerferien Dienstag bis Freitag ab 15 Uhr geöffnet. Mittwoch ist Ausflugstag. Das aktuelle Programm gibt’s unter www.jugendtreff-point-neulussheim.de oder Telefon 06205/39 22 66. zg

