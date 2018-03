Anzeige

Arbeit an Neuerscheinung

Berger arbeitet momentan an einer Neuerscheinung zum Thema „Kamel durchs Nadelöhr: Jesus und der Humor“. In einem Impulsvortrag erklärte der Theologe auf, dass der Humor als Weg zu Jesus verstanden werden kann. Berger führte aus, dass Jesus Humor benutzte, um seine Botschaft zu transportieren. Aussagen wie „Kamel durchs Nadelöhr“ oder „Perlen vor die Säue“ waren die Art Jesu, seine Zuhörer herauszufordern.

Laut Berger führte Jesus in eine Welt „neben der Spur“, in der er das Weltbild auf den Kopf und somit alte Vorstellungen auf den Prüfstein stellte. Die Provokationen Jesu wie „Lass die Toten ihre Toten begraben“ sind Möglichkeiten mit Jesus ins Gespräch zu kommen, denn seine Übertreibung regt zum Nachdenken an.

Gemeindediakon Jascha Richter leitete die Fragerunde ein, bei der sich Professor Berger den zahlreichen Fragen zu seinem Buch und zu allgemein theologischen Fragen, wie seinem Wunderverständnis und seiner Vorstellung von der Auferstehung stellte. Zum Abschluss stellte Andreas Sturm, Initiator des Gesprächskreises, den Interview-Band Klaus Bergers „Theologie als Abenteuer“ vor, mit dem die Besucher über den Abend mit dem Theologen ins Gespräch kommen können. as

