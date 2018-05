Jürgen Saam bleibt an der Vereinsspitze

Anzeige

Abschließend dankte der Vorsitzende allen Funktionären, Sponsoren und Sportlern für den geleisteten Einsatz und warb gleichzeitig um weitere, gerne auch junge, nachrückende Kräfte.

Der amtierende Vorsitzende des Spielausschusses, Thomas Schweiger, rief der Versammlung das erstmalige Erreichen des Klassenerhaltes in der Saison 2016/17 in der Kreisliga Mannheim in Erinnerung. Auch die zweite Mannschaft hatte mit der Meisterschaft in der Kreisklasse C und dem Aufstieg in die Kreisklasse B die vergangene Saison erfolgreich abgeschlossen.

Jugendabteilung wächst weiter

Für den Jugendbereich gab Reiner Merkel einen Überblick über die Entwicklung der Mannschaften und Spielgemeinschaften. Hier sei ein deutlicher Aufwärtstrend bei der Mitgliederzahl zu verzeichnen – von anfangs 65 aktiven Schülern und Jugendlichen auf nunmehr 154, darunter 37 Mädchen. Zu Beginn der Saison 2017/2018 wurden beim SON daher wieder – und dies sehr erfolgreich – Mädchenteams in den Spielbetrieb aufgenommen.

Mark Eisinger, der Sprecher der Abteilung „AH“, verwies gleichfalls auf eine gute Entwicklung mit gutem Trainingsbesuch, positiver Spielbilanz und großer Beteiligung bei den sonstigen Unternehmungen.

Der Kassenbericht der Hauptkassiererin Christa Brenner war transparent, klar und bewies erneut, dass ein Ortsverein wie die „Olympia“ sehr straff haushalten muss. Die Kassenrevisoren Klaus Gottmann und Dieter Villhauer bestätigten eine einwandfreie und übersichtliche Kassenführung und empfahlen die Entlastung des Vorstandes.

Verein muss gut haushalten

Nach den von den Mitgliedern mit Interesse verfolgten Berichten durfte der Vorsitzende verdiente Mitglieder des Vereins ehren. Bei den von Sven Nitsche geleiteten Neuwahlen wurde Jürgen Saam von der Versammlung als Vorsitzender bestätigt. Nach dem Rückzug von Thomas Schweiger und Ralf Ries wird die Position des Spielausschusses bis auf weiteres nicht besetzt. Die sportliche Verantwortung liegt nun bei Jens Brömmer als Sportvorstand und Manuel Schromm als sportlichem Leiter des Vereins.

Mit dem Dank an die Funktionäre, Unterstützer und Sportler beschloss der alte und neue Vorsitzende die harmonisch verlaufene Versammlung. jk

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 25.05.2018