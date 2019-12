Jugendliche werfen Steine

Neulußheim.Zwei Jungendliche im Alter von 13 und 14 Jahren haben laut einer Polizeimeldung am frühen Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, aus einer Gruppe heraus, Steine auf umliegende Autos und Gebäude geworfen.

Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt. Als sie den Streifenwagen sahen, rannten beide Verdächtige davon. Der Rest der Gruppe blieb stehen. Nach den bisherigen Recherchen hielten sich die Personen im Bereich der Lußhardtschule sowie in der Kornstraße und der Rheinstraße auf. Ob durch die Steinwürfe Beschädigungen an Autos und an Gebäuden verursacht worden sind, steht noch nicht fest. Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier, Telefon 06205/2 86 00, in Verbindung zu setzen. ots/pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 31.12.2019