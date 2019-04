Kampf gegen die Armut im Rentenalter

Neulußheim.Bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsvereins berichtete der Vorsitzende Bodo Häusler auch von Neuigkeiten aus dem sozialen Bereich und der Arbeit des VdK. In seinem Geschäftsbericht betonte er die stabile Mitgliederzahl und verwies auf Veranstaltungen des vergangenen Jahres, heißt es in einer Pressemitteilung.

Was im VdK im Augenblick ansteht, fasste Bodo Häusler in einem Vortrag zusammen. Er ging auf das erhöhte Armutsrisiko durch hohe Heimkosten ein. Es sei entwürdigend, nach einem langen Arbeitsleben zu einem Sozialfall zu werden. Anliegen des VdK sei, dass niemand in Armut leben soll. Der Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung, paritätisch zu gleichen Teilen, war eine Hauptforderung des VdK. Mit dem Rentenpaket sei ein richtiger Schritt zur Armutsbekämpfung auf den Weg gebracht worden. Nachbesserungsbedarf sieht Häusler zur Sicherung des Rentenniveaus über 2025 hinaus. Kassiererin Ursula Brenzinger verkündete ein kleines Minus in den Finanzen, erklärte aber gleich, dass der Ortsverband noch immer auf gesunden Füßen stünde.

Micha Böbel, Pflegedienstleiter der Kirchlichen Sozialstation Hockenheim, berichtete in einem Referat über die Ambulante Pflege und gab den VdK-Mitgliedern Hilfen und Einblicke in das Pflegestärkungsgesetz II. Der Wandel der ambulanten Pflege im häuslichen Bereich sei ein Schritt in die richtige Richtung, erklärte er. „Ambulante Pflege vor stationärer Pflege“, so Böbel. Das Pflegestärkungsgesetz II gliedert die Lebensbereiche auf und gewichtet danach. Ein Erfolg sei die vereinfachte Pflegedokumentation und somit mehr Zeit für die Pflege. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.04.2019