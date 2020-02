Keine Handwerker ins Haus lassen, die man nicht selbst bestellt hat

Neulußheim.Lädt der VdK zur Jahreshauptversammlung ein, so ist es dem Vorsitzenden des Ortsverbands, Bodo Häusler, stets ein Anliegen, die Mitglieder neben den Berichten des Vorstands auch über Neues und Aktuelles aus dem sozialen Bereich und der Arbeit des VdK zu informieren. Große Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement des VdK sehe er an der großen Anzahl der Besucher des Treffens.

„Gäbe es den VdK nicht, so müsste er erfunden werden“, fand Häusler. Die Ortsverbände bildeten das gesellschaftliche Fundament, seien zum einen praktische und gelebte Nächstenliebe und zum anderen Anlaufstelle für viele soziale Angelegenheiten – von der Rente zum Leben, Inklusion, der Armutsbekämpfung bis hin zu bezahlbarem Wohnraum. Man werde bei den Wahlen genau schauen, wer sich für die Interessen des VdK starkmache.

Schriftführerin Alexandra Löwe ging auf die stabile Mitgliederzahl und auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein. Ob Winterfeier mit Ehrungen, Seniorennachmittag, Tagesausflug zur Bundesgartenschau, Mehrtagesfahrt nach Strass im Atttergau oder die Abschlussfahrt in den Europapark Rust – dem VdK war die Pflege des Miteinanders bei einem angemessenen Kostenrahmen stets ein wichtiges Anliegen, und das wird in 2020 seine Fortsetzung finden. Erster Termin sei der Seniorennachmittag am 27. Mai.

Kassiererin Ursula Brenzinger legte einen positiven Bericht über die Finanzen ab. Dass die Kassenführung korrekt und nachvollziehbar war, teilten die Kassenprüferinnen Carola Siebig und Renate Hettwer der Versammlung mit.

Im Zweifel einfach auflegen

Zum Vortrag eingeladen war Michael Christoph von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. „Trickbetrüger wollen nur ihr Bestes: Ihr Geld und Ihr Vermögen. Seien Sie stets achtsam. Lassen Sie niemanden in Ihr Haus, auch keine vermeintlichen Polizeibeamten“, riet der Fachmann. „Lassen Sie sich am Telefon durch geschickte Gesprächsführung nicht hinreißen zu sagen, was Sie an Geld haben. Legen Sie den Hörer auf. Banden in der Türkei suchen sich ihre Opfer mit alten Vornamen. Hier wird mit allen Raffinessen gearbeitet. Keine Handwerker, die sie nicht selber bestellt haben, ins Haus lassen. Und wenn Werbeanrufe eingehen oder Gewinnversprechen, legen Sie ohne Kommentar den Hörer auf“, betonte Christoph.

Bei Polizei und Beratungsstellen erfahre man die neuesten Trickversuche und wie man sein Haus durch neuartige Türsicherungen schützen könne. „Und sollten Sie so einen Anruf oder eine Bitte um Einlass erhalten, scheuen Sie sich nicht, die Polizei anzurufen – das örtliche Revier oder auch die 110. Legen Sie sich die Nummern griffbereit ans Telefon.“ Nicht jeder habe Glück mit einem aufmerksamen Bankmitarbeiter, wenn man auf die Betrüger hereingefallen ist. An die 50 Anzeigen täglich gehen laut Michael Christoph bei der Polizei ein.

Bevor er mit einem herzlichen Dankeschön von Bodo Häusler verabschiedet wurde, wies er auf die mitgebrachten Broschüren hin, die weitere Tipps enthielten. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020