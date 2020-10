Kerzenlicht ersetzt Glühbirnen

Neulußheim.Innerhalb von 15 Minuten habe er acht Anrufe erhalten, schildert Bürgermeister Gunther Hoffmann, der erst durch diese auf den Stromausfall in seiner Gemeinde aufmerksam wurde. In seiner Wohngegend waren lediglich die Straßenlaternen ausgefallen, was nicht sofort auffällt. Im südlichen Teil von Neulußheim war hingegen der Strom großflächig ausgefallen – Fernseher wurden schwarz, Kühlschränke

...