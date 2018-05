Anzeige

Neulußheim.Der Kulturtreff „Alter Bahnhof“ startet am Sonntag, 13. Mai, seine beliebte Frühschoppenreihe „Sekt, Bier & Musik“ am und im Kulturtreff „Alter Bahnhof“. Die Band “Garden Party“ aus Schriesheim wird in diesem Jahr mit einem breitgefächerten Programm von Rock bis Pop den Opener machen.

Wenn Klaus Schenk mit seiner Kultgruppe rockt, dann ist „volles Haus“ vorprogrammiert. Zwei ehemalige Mitglieder der Band Rockexpress, sowie der Sänger der T-Band, Klaus Schenk, Stefan Bernauer, Keyboards und Gesang, sowie Jörg Dalmolin an der Gitarre, gründeten mit „Garden Party“ ein Trio, das für musikalische Vielfalt und gesangliche Qualität steht.

Ihre Musik begeistert alle Generationen. Für jeden ist etwas dabei. Das Repertoire der Band ist breitgefächert und umfasst alles von Rock bis hin zu Schlagern und unvergesslichen Evergreens.