Neulussheim.Bei der Summertimeparty am Freitag, 13. Juli, ab 19 Uhr, können die Besucher am Alten Bahnhof für ein paar Stunden die Atmosphäre einer ausgelassenen Musik-Nacht genießen. Musikalisch werden die „Strahlemänner & Friends“ dem Publikum beim Open-Air-Konzert kräftig einheizen. Die vielseitige Band vermittelt seit vielen Jahren Partyspaß pur mit dem unvergesslichen Sound der vergangenen vier Jahrzehnte.

Die „Strahlemänner & Friends“ lassen nicht nur aktuelle Rocksongs, sondern auch Rock- und Pop-Klassiker in neuem Licht erstrahlen. Die Hits werden nicht einfach nur so nachgespielt. Da bringt jeder eine eigene musikalische Strahlung mit. Mit im Programm sind Kansas, Phil Collins, Depeche Mode, Rammstein, Evanescence, AC/DC und Kings of Leon. Die Band hat für jeden Geschmack die richtige Antwort. Es gelingt dieser Formation, innerhalb kürzester Zeit, das Publikum für sich zu begeistern, teilt der Kulturtreff mit.

Die „Strahlemänner“ (Name der Band ist angelehnt an die Strahlenburg in Schriesheim) sind Klaus Schenk (Gesang), Stefan Bernauer (Keyboards, Gesang), Jörg Dalmolin (Gitarre) und und Lauretta (Gesang). Mit an Bord sind noch weitere Gastmusiker.