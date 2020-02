Kleidercontainer in Brand gesetzt

Neulußheim.Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der Brand eines Kleidercontainers am Sonntagnachmittag glücklicherweise keine weiteren Schäden anrichtete. Der Mann wurde gegen 16.30 Uhr auf den rauchenden Container auf dem Parkplatz eines Supermarktes Am Bahnhof aufmerksam und schüttete gleich darauf mehrere Eimer Wasser in diesen.

Die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim musste daraufhin nur noch die glimmenden Kleider im Innern ablöschen. Die gespendeten Klamotten sowie der Container wurden dabei beinahe gänzlich zerstört oder unbrauchbar.

Kurz bevor der Brand ausbrach, sollen sich vier bis fünf Jugendliche auf dem Parkplatz aufgehalten und mit ihren Tretrollern herumgefahren sein. Zeugen, die Hinweise zu diesen Personen oder zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06205/2 86 00 an die Ermittler des Polizeireviers Hockenheim zu wenden. pol

