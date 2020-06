Kleiderstube hat nur für Abholer geöffnet

Neulußheim.Ausgestattet mit den erforderlichen Genehmigungen und einer gut durchdachten Organisation öffnete die Kleiderstube der Arbeiterwohlfahrt (Awo) für die Bürger. Rund um die Begegnungsstätte waren Tische und Kleiderständer aufgebaut - es war eine kleine Open-Air-Ausgabe.

Die Corona-Pandemie zwang auch die Awo zu schließen. Seit Mitte März war die Kleiderstube geschlossen. Gleiches galt für die Bingospieler und das Begegnungscafé. Die erste zaghafte Öffnung galt am Pfingstsamstag nur Abholern, die die Möglichkeit hatten, sich unter freiem Himmel an den vorbereiteten Kleiderständen mit jeder Menge Sommerkleidung einzudecken.

Die erforderlichen Hygienevorschriften wurden gerne in Kauf genommen, hatte man das wöchentliche Stöbern bei der doch immer schönen und großen Auswahl vermisst. Die Abstands- und Hygieneregeln sind in der Bevölkerung schon bestens bekannt und so war es für die Gekommenen kein Problem, beim Aussuchen und Mitnehmen den nötigen Abstand einzuhalten.

Annahme nicht möglich

Kleiner Wermutstropfen war, dass keine Sachen gebracht und angenommen werden konnten. Das ist natürlich aus Achtsamkeitsgründen gegenüber Bringern und Abholern zur Zeit noch nicht machbar, so die beiden Vorsitzenden Renate Schöner und Uschi Weber. Trotz allem war die Sonderöffnung ein Erfolg.

Für die Helfer war es zudem das erste Mal, dass sie ihr gemeinsames ehrenamtliches Engagement nach so vielen Wochen Stillstand erstmals wieder ausüben konnten. Schnell stellten sie fest, wie ihnen dieses gemeinschaftliche Arbeiten und die gewachsene Freundschaft untereinander doch fehlt - so war Freude vorprogrammiert.

Erfreulicherweise können die Helfer bekannt geben, dass eine weitere Öffnung der Kleiderstube möglich ist. Auf Anfrage der Awo-Vorsitz-enden Renate Schöner wurde vom Ordnungsamt eine Genehmigung für eine weitere Sonderöffnung im Freien erteilt. Die Awo-Kleiderstube öffnet am Samstag, 6. Juni, von 10 bis 14 Uhr bei schönem Wetter - aber nur für Abholer, Bringer müssen sich noch gedulden. rhw

Für Fragen steht die Vorsitzende Renate Schöner telefonisch unter 06205/3 31 37 gerne zur Verfügung.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 02.06.2020