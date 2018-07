Anzeige

Neulußheim.Die Kleiderstube in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt geht in die Sommerpause. Die letzte Öffnung davor erfolgt am Samstag, 21. Juli. Die ehrenamtlichen Helfer haben sich die Sommerpause redlich verdient, findet der Awo-Vorstand, damit das große Engagement danach ausgeruht seine Fortsetzung findet.

Die letzte Öffnung ist am Samstag, für Bringer von 9.30 bis 11 Uhr und für Abholer von 12 bis 14 Uhr. Am Samstag, 25. August, geht es nach der Pause wieder weiter. Die Arbeiterwohlfahrt bittet, während der Sommerpause keine Sachen vor der Tür abzulegen.

Den Bürgern, die dazu beigetragen haben, dass Getragenes und Erhaltenswertes nicht in dubiosen Kleidercontainern landet, sondern dankbare Abnehmer findet, dankt die Awo. Erntehelfer, Pflegekräfte, Flüchtlinge, aber auch so mancher Neulußheimer hätten in den vergangenen Monaten allerlei Brauchbares für einen kleinen Geldbetrag in der Kleiderstube gefunden. Die Awo freue sich, dass sie zu einem umweltbewussten Umgang mit Bekleidung und anderen Gegenständen wöchentlich ein wenig beitragen hat.