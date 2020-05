Kleiderstube öffnet für Abholer

Neulußheim.Nach wie vor kann die Kleiderstube der Arbeiterwohlfahrt (Awo) noch nicht in gewohnter Weise öffnen. Doch am Samstag, 30. Mai, bietet sich von 10 bis 14 Uhr die Möglichkeit, sich vor der Begegnungsstätte mit Kleidung unter den üblichen Bedingungen einzudecken. Sollte es an diesem Tag regnen, findet dieser Termin am Samstag, 6. Juni statt. Die Abgabe erfolgt an jedermann ohne Nachweis.

Die Hygieneregeln – Mundschutz tragen und Abstandhalten – werden von den Helfern kontrolliert. Eine Annahme von Kleidung ist nicht möglich. Es besteht die Möglichkeit, nach vorheriger telefonischer Absprache mit der Vorsitzenden Renate Schöner, Telefon 06205/3 31 37, die Kleidung zu einem abgesprochenen Termin vorbeizubringen. Andere Gegenstände können noch nicht angenommen werden. rhw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 22.05.2020