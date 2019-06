Kleidertauschbörse in Begegnungsstätte

Neulußheim.Seit Mitte Mai gibt es in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt einmal im Monat, immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr, eine kostenlose Tauschbörse.

Bereits bei der ersten Tauschbörse wurde dieses neue Angebot gut angenommen und so manches schöne Kleidungsstück wechselte seinen Besitzer.

Gedacht ist dabei an alle, die sich von einem oder mehreren schönen Kleidungsstücken trennen wollen und dafür ein anderes mitnehmen möchten oder einfach mal schauen wollen. Die nächste Tauschbörse findet am Donnerstag, 27. Juni, 16 bis 18 Uhr in der Begegnungsstätte in der Kirchenstraße statt. Für kühle Getränke ist gesorgt.

Fragen beantworten Renate Schöner, Telefon 06205/3 31 37, Uschi Weber, Telefon 06205/1 58 45, oder Renate Hettwer, Telefon 06205/3 73 65. rhw

