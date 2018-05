Kleine Indianer haben keinen Kindergarten

Mit Sombrero mitten in der fidelen Kinderschar: Susanne und Eleazar Tello Harbich aus Mexiko bei ihrem Besuch im Johannes-Kindergarten. © Privat

Neulussheim.Susanne und Eleazar Tello Harbich aus Mexiko waren im Johannes-Kindergarten zu Besuch und erzählten von ihrer missionarischen Arbeit in Mittelamerika. Zunächst lernten die Kinder, dass Deutschland und Mexiko ganz schön weit auseinander liegen und dass es in Mexiko sehr heiß ist. Als echte Mexikaner macht man auch ein Gastgeschenk und so übergaben Eleazar und Susanne einen blauen Kerzenhalter

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2462 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.01.2015