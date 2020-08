Kletterrose nistet im Vogelhaus

Neulußheim.Kuriositäten in den Gärten der Region? Das hat auch Winfried Vetter in seinem Garten entdeckt und an die Redaktion geschickt. Wunderschöne dunkelrote Kletterrosen ranken durch seinen Garten. Unmittelbar daneben hängt an einem etwa 2,5 Meter langen Holzpfahl ein Vogelhäuschen. Völlig unbemerkt benutzte die Rose den Pfahl als Kletterhilfe, wobei ein Zweig über einen kleinen Schlitz zwischen Seitenwand und Dach in das Innere des Nistkastens wuchs.

„Ich habe mich schon gewundert, wieso im Frühjahr die Kohlmeisen nicht darin brüteten, obwohl sie durch Anfliegen des Kastens offensichtlich Interesse zeigten“, erklärte Vetter in seiner E-Mail, wie er auf die Kuriosität im Vogelhäuschen aufmerksam wurde – denn irgendetwas stimmte schließlich nicht. Bei einer Nachschau bemerkte Vetter, dass sich im Inneren die Rose „eingenistet“ hat. Offensichtlich suchte eine Blüte den Weg vom Dunklen ins Licht, da sie durch das Einflugloch nach außen wuchs.

Genau dokumentiert

Die ganze Familie, samt Nachbarn und Freunde, haben den Vorgang mitverfolgt, deshalb hat Winfried Vetter die einzelnen Stadien mit dem Fotoapparat dokumentiert und an Freunde und Familie verschickt – wie auch an die Redaktion dieser Zeitung. zg/vas

