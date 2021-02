Klimakrise nicht aus den Augen verlieren

Neulußheim.Mit vorsichtigem Optimismus blicken die Fraktionen auf das laufende Haushaltsjahr. Zwar schlägt sich die Corona-Krise in den kommunalen Finanzen nur mit einem Minus von unter 100 000 Euro im Ergebnishaushalt nieder, doch müsse man, wie Heinz Kuppinger in seiner Stellungnahme anmerkte, den Ansatz bei den Einnahmen und Ausgaben sehr skeptisch betrachten, in Zeiten von Corona sei nichts sicher.

