Schutz von Umwelt und Mensch

Zuvor setzte sich die GJKH mit dem Thema nachhaltige Textilindustrie auseinander. Dazu ist zu sagen, so die GJKH, dass beispielsweise 90 Prozent der in Deutschland verkauften Kleidung in Entwicklungsländern produziert wird. Alexander Mansel, Sprecher der GJKH und Gemeinderat in Neulußheim, stellt hierzu fest: „Nur damit wir billige Kleidung tragen können, werden andere Menschen mit einem Hungerlohn ausgebeutet, daran kann jede Person etwas ändern.“

Über diesen Umstand berichtet der Film „The true Cost“, der letzte Woche von den Grünen in Reilingen gezeigt wurde. Der Film greift die Problematik der immer schneller wachsenden Kleidungsindustrie auf und zeigt, wie die Menschen unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen arbeiten müssen. Die GJKH möchte die Veranstaltung auf jeden Fall wiederholen. Zunächst wird es aber am Samstag, 30. Juni, im Schwetzinger Schlossgarten eine Fledermauswanderung mit Staatssekretär André Baumann geben.

Zu den wöchentlichen Treffen (immer sonntags im grünen Kreisbüro, Schlossstraße 4, in Schwetzingen) können Interessierte bis 28 Jahre kommen und sich über Politik sowohl in der Kommune als auch im Land oder im Bund informieren und aktiv einbringen. am

